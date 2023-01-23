『グリマー 00330-AVPドライ ポロシャツ 半袖 (ポケット付) 10枚セットメンズ (グレー，LL)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 27分に出品され03月22日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「glimmer(グリマー)」より引用"
【商品名】
グリマー 00330-AVPドライ ポロシャツ 半袖 (ポケット付) 10枚セットメンズ (グレー，LL)
【商品説明】
・【肩巾】:SS:42， S:44， M:46， L:48， LL:50， 3L:53， 4L:56， 5L:59
・【身丈】:SS:62， S:65， M:68， L:71， LL:74， 3L:77， 4L:80， 5L:82
・【身巾】:SS:44， S:47， M:50， L:53， LL:56， 3L:60， 4L:64， 5L:68
・ドライ素材で快適な着用感のポロシャツ
・メイン素材: ポリエステル
・人気のドライポロシャツにNEW COLORが登場!
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 5.59 cm
横幅 : 16.60 cm
奥行 : 23.19 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8520円
725 入札履歴
終了
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