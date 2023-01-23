『レジェンド戦隊シリーズ ジョイント合体 大獣神【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 20時 32分に出品され04月07日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レジェンド戦隊シリーズ ジョイント合体 大獣神



【商品説明】

・(C)テレビ朝日・東映AG・東映(C)東映(C)石森プロ・東映(C)2011石森プロ・テレビ朝日・東映AG・東映

・対象年齢:3歳から



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 18.20 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。