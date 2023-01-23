『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 10分に出品され04月01日 02時 10分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0151 MBK マットブラック フィッシング
【商品説明】
・おすすめ用途 : スポーツ全般(特にフィッシング)
・サイズ(フロント外寸)高さ4.2cm 横幅14.3cm / 重さ25g
・セット内容 : セミハードケース、取扱説明
【共通の注意事項】
※食料品やペットフードの場合、商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。
実際はのガイドラインに基づいた新しい日付の商品をお届けしておりますのでご安心下さい。
※ご質問ご要望は【注文前】お問い合わせフォームか【注文時】ご要望欄にご記載下さい。
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落札価格8520円
497 入札履歴
終了
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