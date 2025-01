Stonemaier Games ブドウ栽培エッセンシャルエディション ボードゲーム【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

Stonemaier Games ブドウ栽培エッセンシャルエディション ボードゲーム



【商品説明】

・36枚のMama & Papaカード、18枚のフィールドカード、24枚のAutomaカード。

・44 x 67mmサイズのカード154枚、63 x 88mmサイズのカード78枚。

・The essential edition includes the second edition of viticulture with several elements with the original Tuscany expansion pack

・プレイ人数:1~6人

・プレイ時間45~90分。



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 1.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。