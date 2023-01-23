『Stonemaier Games ブドウ栽培エッセンシャルエディション ボードゲーム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 23時 21分に出品され03月13日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Stonemaier Games ブドウ栽培エッセンシャルエディション ボードゲーム



【商品説明】

・36枚のMama & Papaカード、18枚のフィールドカード、24枚のAutomaカード。

・44 x 67mmサイズのカード154枚、63 x 88mmサイズのカード78枚。

・The essential edition includes the second edition of viticulture with several elements with the original Tuscany expansion pack

・プレイ人数:1~6人

・プレイ時間45~90分。



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 1.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

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