『【お取り寄せ】NATIONAL GEOGRAPHC/防水双眼鏡 8倍42mm/90-76000 双眼鏡 天体望遠鏡 研究 観察 プログラミング 教材 学童用品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 46分に出品され03月18日 11時 46分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】ナショナルジオグラフィックブランドの防水ダハプリズム式双眼鏡です。防水なのでアウトドアでも使用でき、バードウォッチングなどに最適です。高い屈折率のＢａｋ４プリズムを使用し、すべてのレンズ、プリズム面にマルチコーティングを施すことにより、光の透過損失を極めて少なくし、明るくシャープでクリアな視界を実現しております。ツイストアップ見口で眼鏡をかけた方でも快適。【仕様】倍率：８倍対物レンズ有効径：４２ｍｍ実視界：６．２１０００ｍ先の視野：１０９ｍコーティング：フルマルチコーティング防水：対応対物レンズにキャップ付属サイズ（Ｗ×Ｈ×Ｄ）：１５０×１３０×５５ｍｍ質量：７１０ｇ付属品：双眼鏡ケース、ネオプレインストラップ