『【お取り寄せ】NATIONAL GEOGRAPHC/防水双眼鏡 8倍42mm/90-76000 双眼鏡 天体望遠鏡 研究 観察 プログラミング 教材 学童用品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 46分に出品され03月18日 11時 46分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】ナショナルジオグラフィックブランドの防水ダハプリズム式双眼鏡です。防水なのでアウトドアでも使用でき、バードウォッチングなどに最適です。高い屈折率のＢａｋ４プリズムを使用し、すべてのレンズ、プリズム面にマルチコーティングを施すことにより、光の透過損失を極めて少なくし、明るくシャープでクリアな視界を実現しております。ツイストアップ見口で眼鏡をかけた方でも快適。【仕様】倍率：８倍対物レンズ有効径：４２ｍｍ実視界：６．２１０００ｍ先の視野：１０９ｍコーティング：フルマルチコーティング防水：対応対物レンズにキャップ付属サイズ（Ｗ×Ｈ×Ｄ）：１５０×１３０×５５ｍｍ質量：７１０ｇ付属品：双眼鏡ケース、ネオプレインストラップ
OLYMPUS 8×40S ブラック 軽量/星空・天体観察/バードウォッチング/ライブ・コンサート/スポーツ観戦/アウトドア全般 V5010
¥ 8516
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 atシリーズ ダークブラウン×ブラック at4 M4x18 14641-3
¥ 8513
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 atシリーズ ダークブラウン×ブラック at4 M4x18 14641-3
¥ 8513
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 atシリーズ ダークブラウン×ブラック at4 M4x18 14641-3
¥ 8513
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 atシリーズ ダークブラウン×ブラック at4 M4x18 14641-3
¥ 8513
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 atシリーズ ダークブラウン×ブラック at4 M4x18 14641-3
¥ 8513
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 atシリーズ ダークブラウン×ブラック at4 M4x18 14641-3
¥ 8513
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 atシリーズ ダークブラウン×ブラック at4 M4x18 14641-3
¥ 8513
Vixen 双眼鏡 宙ガールシリーズ ソラプティLite H8×21WP ピンク 14611-6
¥ 8513
SIGHTRON 双眼鏡 ポロプリズム 8倍25mm口径 完全防水 S1 WP825 SIB30-0089 オリーブ
¥ 8512
Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 8x25FMC 8倍 シルバー UVM825SV
¥ 8512
Vixen 双眼鏡 ジョイフルシリーズ ジョイフルM7-21×21 12742-9
¥ 8511
ナシカ光学 日本製 コンパクト ７倍 双眼鏡 7×21-MC コンサート アウトドア レンズキャップの2点セット
¥ 8510
ナシカ光学 日本製 コンパクト ７倍 双眼鏡 7×21-MC コンサート アウトドア レンズキャップの2点セット
¥ 8510
Kenko 双眼鏡アクセサリー KTA-Quick01 双眼鏡三脚取付ホルダー U1/4ネジ対応 アルカスイス互換 472972
¥ 8509
Nikon フィールドスコープ MONARCH フィールドスコープ 82ED-S用ステイオンケース
¥ 8509
OLYMPUS 双眼鏡 10x21 小型軽量 防水 ダークグリーン 10X21RC II WP DGR
¥ 8508
SIGHTRON 双眼鏡 ポロプリズム 10倍25mm口径 完全防水 SI WP1025 SIB30‐0096
¥ 8508
落札価格8520円
101 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！