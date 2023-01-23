『シンワ測定(Shinwa Sokutei) 糖度計 屈折式 ０?９０％ 70177【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 07時 00分に出品され04月06日 07時 00分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シンワ測定(Shinwa Sokutei) 糖度計 屈折式 ０?９０％ 70177
【商品説明】
・携帯、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
・文字を大きく、目盛線を長くした見やすい目盛パネルを採用しました。
・測定範囲 糖度（Brix値）0～90%
・精度（Brix値）±1.0%
・自動温度補正範囲 10～30
CMR-X0BH8MS29H
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 9.40 cm
奥行 : 24.10 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8520円
953 入札履歴
終了
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