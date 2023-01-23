『小林製薬 義歯洗浄剤 超音波タフデント入れ歯クリーニングキット 本体【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 05時 02分に出品され03月21日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

小林製薬 義歯洗浄剤 超音波タフデント入れ歯クリーニングキット 本体



【商品説明】

・内容量:1組

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :165mm×115mm×155mm



【サイズ】

高さ : 11.90 cm

横幅 : 16.10 cm

奥行 : 16.80 cm

重量 : 690.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。