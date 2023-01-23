『小林製薬 義歯洗浄剤 超音波タフデント入れ歯クリーニングキット 本体【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 05時 02分に出品され03月21日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
小林製薬 義歯洗浄剤 超音波タフデント入れ歯クリーニングキット 本体
【商品説明】
・内容量:1組
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :165mm×115mm×155mm
【サイズ】
高さ : 11.90 cm
横幅 : 16.10 cm
奥行 : 16.80 cm
重量 : 690.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
小林製薬 義歯洗浄剤 超音波タフデント入れ歯クリーニングキット 本体
¥ 8436
クッション コレクト 36g
¥ 8413
単品8個セット ポリデントNEO入れ歯洗浄剤48錠 グラクソスミスクライン 代引不可
¥ 8393
クッション コレクト 36g
¥ 8331
Mxmoonant 入れ歯 超音波洗浄機 超音波義歯洗浄器 小型 5分自動停止 ミニサイズ 入れ歯超音波洗浄器 虫歯 口臭 強力洗浄 除菌
¥ 8319
Mxmoonant 入れ歯 超音波洗浄機 超音波義歯洗浄器 小型 5分自動停止 ミニサイズ 入れ歯超音波洗浄器 虫歯 口臭 強力洗浄 除菌
¥ 8319
Mxmoonant 入れ歯 超音波洗浄機 超音波義歯洗浄器 小型 5分自動停止 ミニサイズ 入れ歯超音波洗浄器 虫歯 口臭 強力洗浄 除菌
¥ 8319
Mxmoonant 入れ歯 超音波洗浄機 超音波義歯洗浄器 小型 5分自動停止 ミニサイズ 入れ歯超音波洗浄器 虫歯 口臭 強力洗浄 除菌
¥ 8319
タフグリップ クッション ピンク 20g×10個
¥ 8309
【2個セット】超音波タフデント 入れ歯クリーニングキット
¥ 8302
単品8個セット ポリデント 入れ歯の歯みがき95G グラクソスミスクライン 代引不可
¥ 8281
単品8個セット ポリデント 入れ歯の歯みがき95G グラクソスミスクライン 代引不可
¥ 8281
単品6個セット 新ダブル洗浄 ポリデント 108錠 グラクソスミスクライン アース 代引不可
¥ 8274
単品6個セット 新ダブル洗浄 ポリデント 108錠 グラクソスミスクライン アース 代引不可
¥ 8274
単品6個セット 部分入れ歯用ポリデント 72錠 グラクソスミスクライン 代引不可
¥ 8253
単品6個セット 部分入れ歯用ポリデント 72錠 グラクソスミスクライン 代引不可
¥ 8253
単品9個セット 新ダブル洗浄 ポリデント 108錠 グラクソスミスクライン アース 代引不可
¥ 8253
デンタルラボ 部分入れ歯専用ブラシ 1本 × 12個セット
¥ 8251
落札価格8520円
25 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！