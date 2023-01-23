『正規品／AP レーシング APパッドセラミックメタル 2868etc（2p） AP Racing バイク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 37分に出品され03月17日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：AP レーシング / AP Racing(エーピーレーシング)
商品名：APパッドセラミックメタル 2868etc（2p）
メーカー品番：CP2868D38RQ3
JANコード：4589641320891
※本品は受注生産品/取り寄せ品に該当するため、ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※画像はイメージです。
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落札価格8520円
387 入札履歴
終了
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