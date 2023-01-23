『刀剣乱舞 とうらぶ 薬研藤四郎 やげんとうしろう 風 コスプレ衣装 演出服 変装 cosplay 仮装 二次会 イベント パーティー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 04分に出品され03月28日 06時 04分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品状態】新品未使用品

【サ イ ズ】（ご注文後にサイズをご指定下さい）

【素 材】ポリエステル生地、綿など

【セット内容】ジャケット ショートパンツ シャツ タイ 鎧 手袋 ストッキング

【備 考】