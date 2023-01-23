『さんてる 壁掛・置時計（電波時計） DQL-715【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 15時 27分に出品され03月03日 15時 27分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

さんてる 壁掛・置時計（電波時計） DQL-715



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 30.70 cm

奥行 : 31.10 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。