Kenko NDフィルター ND8 プロフェッショナル N 86mm 光量調節用 394908【お歳暮】

商品情報

【商品名】

Kenko NDフィルター ND8 プロフェッショナル N 86mm 光量調節用 394908



【商品説明】

・Country of Origin: Japan

・Large aperture ND filter series that adjusts the amount of light during shooting

・ND8 Professional N: 8 exposure times (3 aperture reduction)

・Use it when you want to shoot slow shutter or when you want to shoot at a bright aperture

・Vacuum vapor



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。