『SOUND KING サウンドキング チャイナドラ 双光白鑼(シュアン・グアン・バイ・ルオ) CH-004/30 30cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 17時 28分に出品され04月30日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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直径:30cm
バチ付
※ 音程が一定のタイプ
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¥ 8511
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落札価格8520円
334 入札履歴
終了
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