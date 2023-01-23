『SOUND KING サウンドキング チャイナドラ 双光白鑼(シュアン・グアン・バイ・ルオ) CH-004/30 30cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 17時 28分に出品され04月30日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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直径:30cm

バチ付

※ 音程が一定のタイプ

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KING

サウンドキング

チャイナドラ

双光白鑼(シュアン・グアン・バイ・ルオ)

CH-004/30

30cm