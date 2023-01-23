『九谷焼いわたや 九谷焼組湯?山茶花 K7-686【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 02分に出品され03月28日 07時 02分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
九谷焼いわたや 九谷焼組湯?山茶花 K7-686
【商品説明】
・サイズ:小/径7.4×高さ8?・大/径7.8×高さ8.3?
・化粧箱
・生産国:日本
・素材:陶器
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 16.30 cm
奥行 : 19.40 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8520円
464 入札履歴
終了
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