『エムユースポーツ(M・U SPORTS) ゴルフグローブ ブラック S17-18cm レディス 両手 703D2802【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 05時 41分に出品され05月03日 05時 41分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エムユースポーツ(M・U SPORTS) ゴルフグローブ ブラック S[17-18cm] レディス 両手 703D2802
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
・UVカット
・メッシュ素材
・両手、サイズ:S(17-18cm)
・指先有り
・色:ネイビー
【サイズ】
高さ : 1.90 cm
横幅 : 10.70 cm
奥行 : 24.80 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8520円
104 入札履歴
終了
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