『デサント ライトバックパック リュックサック 多機能ポケット 保冷ポケット 35L 通勤 通学 部活 BKBK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 13時 01分に出品され03月05日 13時 01分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ライトバックパック リュックサック 多機能ポケット 保冷ポケット 35L 通勤 通学 部活 BKBK



【商品説明】

・ストラップの種類: 調整可能

・タテ56.5cmxヨコ31cmxマチ21.5cm

・ポケットの数:8(外側4/内側4)

・メイン素材: ポリエステル

・留め具の種類: ジッパー バックル

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル（TPU表面づかい）、BKCM/BLKM ポリエステル

・重量:690g



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 34.80 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。