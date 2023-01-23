『BY BENYAR 時計 メンズ 腕時計 おしゃれ 夜光 クロノグラフ 固定ベゼル アナログ カレンダー うで時計 防水 日本製クォーツ 腕【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 28分に出品され03月18日 23時 28分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メンズウォッチ

【商品名】

BY BENYAR 時計 メンズ 腕時計 おしゃれ 夜光 クロノグラフ 固定ベゼル アナログ カレンダー うで時計 防水 日本製クォーツ 腕



【商品説明】

・シンプルでおしゃれな腕時計メンズ：ポピュラーなダイヤルデザインをきれいに作れた、文字盤は鮮やかな色を使用、時字も個性的に見やすいです。多針のクォーツうで時計、機能的にかっこいい、ビックダイヤル腕時計、男性の魅力が満載。

・人気機能メイズ腕時計：固定ベゼル、日付表示、3つのインダイヤルのクロノグラフ(1/10秒、秒、分)搭載。ランニング、や試合などの場合に役立ちます。

・優れたメンズウォッチ：高品質なシリコンベルト、優良なステンレスケース、 硬いガラス防風、高精度の日本製クォーツムーブメントを採用、長い時間の使用も綺麗な光沢です。ベルトの内側は特殊立体波形



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 8.10 cm

奥行 : 10.80 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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