『1/1000 大ガミラス帝国軍 ガイペロン級多層式航宙母艦 シュデルグ (宇宙戦艦ヤマト2199)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 13時 52分に出品され04月01日 13時 52分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1/1000 大ガミラス帝国軍 ガイペロン級多層式航宙母艦 シュデルグ (宇宙戦艦ヤマト2199)
【商品説明】
・(C)2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会
・対象年齢 :15歳から
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 31.80 cm
奥行 : 39.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8519円
570 入札履歴
終了
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