『ダイセイビリヤードキューケース (茶クロコダイル調（2×4）6BE)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 07時 10分に出品され04月12日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイセイビリヤードキューケース (茶クロコダイル調（2×4）6BE)
【商品説明】
・【※ご確認ください※】新品ですが、輸入品のため箱が傷んでいたり、細かいキズが見られる場合があります。万が一、使用上での問題がございましたら、不良品として対応いたしますのでお問い合わせください。
・【サイズ】本体：865×140×80mm（突起ポケット含まない）、ポケット（大）：380×100×30mm、（小）：150×100×30mm、重さ：約2.2?
・【収納本数】バット：2本、シャフト：4本
・エンドからの挿入もできる、使いやすいキューケースです。持ち手の他に、同素材のショルダーベルトも付属しているので、肩に掛けて持ち運ぶこともできます。
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 17.50 cm
奥行 : 93.00 cm
重量 : 2.57 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8519円
804 入札履歴
終了
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