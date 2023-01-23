『ダイセイビリヤードキューケース (茶クロコダイル調（2×4）6BE)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 07時 10分に出品され04月12日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイセイビリヤードキューケース (茶クロコダイル調（2×4）6BE)



【商品説明】

・【※ご確認ください※】新品ですが、輸入品のため箱が傷んでいたり、細かいキズが見られる場合があります。万が一、使用上での問題がございましたら、不良品として対応いたしますのでお問い合わせください。

・【サイズ】本体：865×140×80mm（突起ポケット含まない）、ポケット（大）：380×100×30mm、（小）：150×100×30mm、重さ：約2.2?

・【収納本数】バット：2本、シャフト：4本

・エンドからの挿入もできる、使いやすいキューケースです。持ち手の他に、同素材のショルダーベルトも付属しているので、肩に掛けて持ち運ぶこともできます。



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 93.00 cm

重量 : 2.57 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。