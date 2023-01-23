『StarTech.com [M2-USB-C-NVME-SATA] USB-C 10Gbps-M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/対応外形サイズ:2230 2242 2260 2280/USB Type-C & A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 21時 14分に出品され04月22日 21時 14分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 G018