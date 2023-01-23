『StarTech.com [M2-USB-C-NVME-SATA] USB-C 10Gbps-M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/対応外形サイズ:2230 2242 2260 2280/USB Type-C & A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 21時 14分に出品され04月22日 21時 14分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
G018
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¥ 8507
ラトックシステム 4K対応 コンポジット/Sビデオ to HDMIアップスキャンコンバーター REX-AV2HD-4K
¥ 8506
5個セットエレコム RoHS指令準拠HDMIケーブル/イーサネット対応/1.5m/ブラック/簡易パッケージ DH-HD14EL15/RSX5 代引不可
¥ 8505
5個セット エレコム AUXケーブル Lightning-φ3.5オス スリムデザイン 0.5m シルバー AX-L35D05SVX5
¥ 8505
LEENUE UL規格取得済 シングルギャングブラシ壁プレート ケーブル用 2パック ホワイト
¥ 8502
☆5個セット 3Aカンパニー S5CFBアンテナケーブル ブラック 10m 加工済み S5CFB-WP100BK S5CFB-WP100BKX5
¥ 8470
富士電線工業 600V ビニルキャブタイヤ丸形ケーブル VCT 2心X3.5SQ 灰 20m
¥ 8459
オヤイデ Instrument Cable 楽器用ケーブル (5.0m) QAC-222G LS/5.0mAV・情報家電:テレビ・映像関連:AV接続
¥ 8456
SDI-プロテクター RED-Komodo SDI-Port-Protection-Cable Galvanic-IsolatorsBNCオス-メスコード8インチ 20cm Alvinsケーブル(レッド)
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ATZEBE 光ファイバーHDMI ケーブル 50m 4K 60Hz対応 18gbps超高速伝送 4K HDR Ultra HD YUV4:4:4 HDCP 2.2 ARC ク機能
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Beyond 光ファイバHDMIケーブル40mサポート超HD 4K 60Hz 1080P 18Gbps 高速、4:4:4 4:2:2 4:2:0 クロマサブサン
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ラブピース 光ファイバー HDMIケーブル 30M プレミアム HDMI2.0 4K@60HZ 光ケーブル HDCP2.2 18Gbps ハイス
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落札価格8519円
276 入札履歴
終了
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