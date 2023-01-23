『SEQUENTIAL GOLF セルフスタンド付きメンズレディース大容量クラブケース SQSB-3001 Black/Gold【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 18時 42分に出品され03月25日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゴルフ クラブケース
【商品名】
SEQUENTIAL GOLF セルフスタンド付きメンズレディース大容量クラブケース SQSB-3001 Black/Gold
【商品説明】
・Diameter Size: Width 4.3 inches (11 cm)， Height 3.3 inches (8.5 cm)， Inner Diameter: 9.4 inches (24 cm)， Width 5.1 inches (13 cm)， When using the stand: Width 23.6 inches (60 cm)， Weight without hood: 4.6 lbs (1，220 g)， With a shoulder belt included， 3 split opening
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 127.00 cm
重量 : 1.53 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8519円
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終了
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