SEQUENTIAL GOLF セルフスタンド付きメンズレディース大容量クラブケース SQSB-3001 Black/Gold【2024年最新】

商品情報

ゴルフ クラブケース

【商品名】

SEQUENTIAL GOLF セルフスタンド付きメンズレディース大容量クラブケース SQSB-3001 Black/Gold



【商品説明】

・Diameter Size: Width 4.3 inches (11 cm), Height 3.3 inches (8.5 cm), Inner Diameter: 9.4 inches (24 cm), Width 5.1 inches (13 cm), When using the stand: Width 23.6 inches (60 cm), Weight without hood: 4.6 lbs (1,220 g), With a shoulder belt included, 3 split opening



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 127.00 cm

重量 : 1.53 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。