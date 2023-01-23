『パナソニック XND1534WN LE9 LED 昼白色 ダウンライト 拡散型 シンプルセルコンひとセンサONOFF 段調光型 φ100 FHT32形1灯相当 本体+電源ユニット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 17時 28分に出品され03月08日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
XND1534WN LE9
LED内蔵、電源ユニット内蔵
【本体】NNS20320W
【電源ユニット】NNK15004N LE9
光源
LED（昼白色） 色温度：5000 K 光源寿命40000時間（光束維持率85％）
寸法・質量
埋込穴径：φ100 mm 埋込高：78 mm
質量：0.8 kg
仕様
器具光束：1580 lm 電圧：100〜242 V 消費電力：12.4 W 消費効率：127.4 lm/W
【反射板（上部）】プラスチック（ホワイト）
【反射板（下部）】アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
【枠】アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
ひと（熱線）センサ付（人がいない時消灯／20％点灯）
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
天井埋込型、埋込穴φ100、拡散タイプ
Ra85
【適合リニューアルプレート】埋込穴φ125用NNN80000Z （別売）
【適合リニューアルプレート】埋込穴φ150用NNN80003Z （別売）
埋込型
拡散タイプ
天井面取付専用
調光はできません。
直下近接限度30cm
断熱施工仕様ではありません。
施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。
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DAIKO LED長形ベースライト 20形 直付形 幅70mm 一般用 3200lmクラス FHF16形高出力型×2灯相当 非調光 昼白色 LZB-92577XW+LZA-93066W
¥ 8511
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DAIKO LED長形ベースライト 20形 直付形 幅150mm 一般用 3200lmクラス FHF16形高出力型×2灯相当 非調光 温白色 LZB-92578XW+LZA-93066A
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落札価格8519円
783 入札履歴
終了
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