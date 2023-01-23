パナソニック XND1534WN LE9 LED 昼白色 ダウンライト 拡散型 シンプルセルコンひとセンサONOFF 段調光型 φ100 FHT32形1灯相当 本体+電源ユニット【2024年最新】

商品情報

XND1534WN LE9

LED内蔵、電源ユニット内蔵

【本体】NNS20320W

【電源ユニット】NNK15004N LE9



光源

LED（昼白色） 色温度：5000 K 光源寿命40000時間（光束維持率85％）

寸法・質量

埋込穴径：φ100 mm 埋込高：78 mm

質量：0.8 kg

仕様

器具光束：1580 lm 電圧：100〜242 V 消費電力：12.4 W 消費効率：127.4 lm/W

【反射板（上部）】プラスチック（ホワイト）

【反射板（下部）】アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

【枠】アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

ひと（熱線）センサ付（人がいない時消灯／20％点灯）

点灯照度・点灯保持時間調整機能付

天井埋込型、埋込穴φ100、拡散タイプ

Ra85

【適合リニューアルプレート】埋込穴φ125用NNN80000Z （別売）

【適合リニューアルプレート】埋込穴φ150用NNN80003Z （別売）

埋込型

拡散タイプ

天井面取付専用

調光はできません。

直下近接限度30cm

断熱施工仕様ではありません。

施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。