『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク 青柳 冬弥 コスプレ衣裝 ウィッグ 男女兼用ス クリスマス ハロウィン 変装 仮装 文化祭【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 10時 37分に出品され04月23日 10時 37分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は新品です.（モニターの設定や部屋の照明等の具合によって、実際のものと色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。）
衣装セット内容：
写真参照
サイズ：cm(誤差ご多少ございます)
ヌードサイズ
写真参照
別途購入する：ウィッグ
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【送料】：送料無料！沖縄の場合、2000円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。
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落札価格8519円
364 入札履歴
終了
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