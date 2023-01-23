『MEINL Percussion マイネル コンガヘッド HEAD 12 HHEAD12C 国内正規品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 13時 47分に出品され03月28日 13時 47分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MEINL Percussion マイネル コンガヘッド HEAD 12" HHEAD12C 国内正規品



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

X00A0HGFYI

【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 33.50 cm

奥行 : 34.30 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。