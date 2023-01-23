『ペット仏壇 折りたたみ式スタンド メモリアルハウス 仏具 8点 セット 肉球 コルクマット おりんセット ペット供養 ペットロス (ブルー)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 17時 28分に出品され03月24日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
折り畳み式のミニ仏壇 簡単設置でコンパクトに収納できます。
作りはしっかりと、鏡面塗装で美しいミニ仏壇と仏具のセットです。
大切な人を失ったあなたへ 供養の方法は、人それぞれです。世界中にいろいろな宗教があるように供養の方法も星の数程あります。大切なのは、あなたが亡くなった方への感謝の想いひとつです。
あの子を身近に感じながらいつも一緒に。沢山ご供養してください。
仏壇サイズ:28×20×22cm / 折りたたみ式（収納時:28×22×3.5cm）
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落札価格8519円
475 入札履歴
終了
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