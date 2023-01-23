『[ベンデイビス] リュックサック BDW-8301 メンズ ブラックレッド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 58分に出品され03月13日 03時 58分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
普段使いはもちろん、タウンユースからレジャーシーンまで活躍する機能的なデイパック。高い収納力を備え、荷物が多い日の移動も楽々! さらに、背中や肩に触れる部分にはメッシュ素材を使用し、通気性に優れ蒸れを軽減してくれます。メインルームはB4サイズ対応で、フロントの広々としたポケットにより荷物の仕分け収納が可能なデザイン。内装にはクッション性に優れたPC収納部を装備しており、デバイスにもばっちり対応! 外側には大小様々なポケットを設け、細かくアイテム管理できるデザインに仕上がっています。
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落札価格8519円
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終了
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