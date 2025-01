ポルシェ 911 930 78-87 クォーター ガラス シール ForStationary 運転席側 レフト　左側【2024年最新】

商品情報

【パーツ種類】

クゥオーター ガラス シール



【詳細内容】

For ステーショナリー ガラス 運転席側 左 サイド



【製造メーカー】

URO PARTS ユーロパーツ



【適合車種】

ポルシェ

1978-1985 911 クーペ

Position(Qty): Left (1)

1986 911 カレラ クーペ

Position(Qty): Left (1)

1987 911 カレラ クーペ

Note: thru Chassis # 91HS122159

Position(Qty): Left (1)

1986 911 Turbo ターボ

Position(Qty): Left (1)

1987 911 Turbo ターボ クーペ

Note: thru Chassis # 93HS051108

Position(Qty): Left (1)

1978-1979 930

Position(Qty): Left (1)



















【製品・部品番号】

911 543 035 01



