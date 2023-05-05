GETO BOYS GETO BOYS　GETO BOYS GETO BOYS【2025年度カレンダ】

商品情報

diskunion新宿パンクマーケットからの出品です。当店のコンディション・ランクは盤質に基づいて評価しています。ケースやジャケット、ライナーなどの状態については商品説明欄に記載しています。 中古品のためジャケットやライナー、帯、ケース等にキズや汚れがある場合もございますのでご了承ください。 / フォーマット：レコード / 盤面にキズがございますが再生には影響ございません / ケース、ジャケット、パッケージ等の外装に使用感があります。 / US-ORIGINAL / ジャケット角折れ有/LP / 発売日：1990/01/01 / レーベル：URAP / 規格番号：24306 / 組枚数：1 / 国：アメリカ / 店頭でも販売していますので品切れの場合はご容赦ください。15時以降のご注文は発送が翌日になる場合がございます。予め御了承ください。日曜祝日は原則、発送/配達業務がございません。 / ペーパーレスへの取り組みの為、納品書は同梱しておりません。必要なお客様はお手数ですが！より発行してください。 /