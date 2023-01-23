『立体パズル 恐竜 アパトサウルス 3Ｄパズル 動くパズル Ｄ420【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 10時 51分に出品され03月20日 10時 51分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

立体パズル 恐竜 アパトサウルス 3Ｄパズル 動くパズル Ｄ420



【商品説明】

・79ピース

・リモコン付き（電池式）

・対象年齢 １２才以上

・組み立てたサイズ：400×110×210mm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。