『Philos チェス盤 ローマ 45cm 55mm 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 39分に出品され03月07日 08時 39分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Philos チェス盤 ローマ 45cm 55mm 並行輸入品
【商品説明】
・スクエア（マス）サイズ：約 55 mm
・チェス盤サイズ：約 45 x 45 x 1.3 cm
・光沢仕上げ
・材質：カエデ（Maple）
・裏面四隅にゴム製の滑り止め付き
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 47.50 cm
奥行 : 47.50 cm
重量 : 2.33 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8519円
716 入札履歴
終了
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