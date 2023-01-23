『Philos チェス盤 ローマ 45cm 55mm 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 39分に出品され03月07日 08時 39分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Philos チェス盤 ローマ 45cm 55mm 並行輸入品



【商品説明】

・スクエア（マス）サイズ：約 55 mm

・チェス盤サイズ：約 45 x 45 x 1.3 cm

・光沢仕上げ

・材質：カエデ（Maple）

・裏面四隅にゴム製の滑り止め付き



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 47.50 cm

奥行 : 47.50 cm

重量 : 2.33 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Philos

チェス盤

ローマ

45cm

55mm

並行輸入品