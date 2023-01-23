『マクセル 完全ワイヤレスカナル型ヘッドフォン ホワイト MXH-BTW500WH【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 36分に出品され03月18日 17時 36分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マクセル 完全ワイヤレスカナル型ヘッドフォン ホワイト MXH-BTW500WH
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 18.70 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8519円
562 入札履歴
終了
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