『[キタムラ] ショルダーバッグ 薄マチ Y-1099 サンドベージュ 52521【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 03時 24分に出品され05月11日 03時 24分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 表地:ナイロン(軽い・軽量)

タテ26.4cm×ヨコ16.6cm×マチ幅4.4cm

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ [キタムラ]

ショルダーバッグ

薄マチ

Y-1099

サンドベージュ

52521