『ツモリチサト tsumori chisato ソフトレザー 2折りサイフ 57000 01 (ブラック)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 20時 36分に出品され03月18日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ツモリチサト tsumori chisato ソフトレザー 2折りサイフ 57000 01 (ブラック)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ツモリチサト

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2折りサイフ

57000

01

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