『HORIE 新潟県燕産 チタン2重タンブラー 窯創り LIGHT 270cc ゴールド T09KM270【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 59分に出品され03月25日 21時 59分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HORIE 新潟県燕産 チタン2重タンブラー 窯創り LIGHT 270cc ゴールド T09KM270
【商品説明】
・原産国:日本
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 13.40 cm
奥行 : 18.20 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8519円
403 入札履歴
終了
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