『＠30.43円 400枚 片艶晒/白/無地 平紐 紙袋/手提げ袋 HA-6 22×7×28.5cm 業務用まとめ買い【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 58分に出品され03月15日 23時 58分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
紙 質:片ツヤ晒
サイズ:巾220×マチ70×高さ285mm
手 紐:紙平紐（白）
1枚あたり:約22.0ｇ
梱 包:400枚/箱（50枚/外袋×8）
商品コードが”05765-”から始まる製品（組合せ自由）だけで5箱以上、一括納品の場合は送料無料。(北海道、離島、大型施設等除く)
オリジナル製作ＯＫ！
別途、オリジナル製品（素材、大きさ、デザイン）をご希望の方は下記の弊社窓口へ直接、お問合せ下さい。
お問合せ先:[email protected]
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落札価格8519円
488 入札履歴
終了
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