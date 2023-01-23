『＠30.43円 400枚 片艶晒/白/無地 平紐 紙袋/手提げ袋 HA-6 22×7×28.5cm 業務用まとめ買い【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 58分に出品され03月15日 23時 58分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 紙 質:片ツヤ晒

サイズ:巾220×マチ70×高さ285mm

手 紐:紙平紐（白）

1枚あたり:約22.0ｇ

梱 包:400枚/箱（50枚/外袋×8）



商品コードが”05765-”から始まる製品（組合せ自由）だけで5箱以上、一括納品の場合は送料無料。(北海道、離島、大型施設等除く)



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