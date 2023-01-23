『水晶 クラスター 石 crystal クリスタル Cluster 天然石【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 18時 21分に出品され04月01日 18時 21分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【天然石の意味・言われ】

水晶 クラスター[クォーツ]：浄化・幸せをもたらす天然石の基本・自己成長の象徴



【サイズ】 81ｍｍ×56ｍｍ×45ｍｍ（水晶原石クラスターの最長部計測）

【重量】 122ｇ

【産地】 ヒマラヤ





天然石情報：水晶

石言葉（意味・効果）：調和・統合・強化、コミュニケーション能力向上、魔除け、お守り、浄化、潜在能力を引き出す、直感力・創造力をはぐくむ、パワーストーンの王様 水晶和名：水晶英名：crystal quartz別名：クリスタルクォーツ、ロッククリスタル守護石：双子座（ふたご座）誕生石：4月干支石：申(さる)カラー：無色透明主な産地：ブラジル、中国、アメリカ、世界各国





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水晶 クラスター[A10829]