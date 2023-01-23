『ペットドライヤー ペットヘアードライヤー ペットブロワ 無段階風速制御 30-55℃温度可調整 ノズル4種付き 100v/700-1500w 日本語説【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 05時 16分に出品され04月07日 05時 16分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【強風型・快速乾燥】1500 W優良品質のブラシモーターを採用し、無段階風速制御で、最大風速は70 m/sに達します。加熱の電力は800 W、ペット快速に乾燥し、または定型することができます。

【ノズル4種・自由スタイルにDIY】4つのノズルを備えており、ペットを乾燥させるだけでなく、ヘアーデザインもできます。幅の広いフラットパイプの騒音を最小にし、偏平噴管の風速が最も速く、円噴管の温度が最も高い、定型ノズルは造型のために使えます。

【温度調節可能】ペットドライヤーは30-55、2段の温度調整が可能、季節変化にとっても使えます。冬は集風効果の良い円形ノズルを使用することを推奨します。

【ノイズ低減設計】吸気口には4段階のノイズ低減装置があり、ペットが騒音に怖がることはしない。

【仕様】消費電力: 700~1500W、定格電圧: 100V-110V 、最大風速：70m/s、温度調整範囲：30〜55。