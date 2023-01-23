『HI-GOLD(ハイゴールド) 合皮ポシェミニバック HB-30 ネイビー×エンジ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 40分に出品され03月15日 02時 40分に終了予定です。即決価格は8,519円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HI-GOLD(ハイゴールド) 合皮ポシェミニバック HB-30 ネイビー×エンジ
【商品説明】
・カラー/ネイビー×エンジ
・容量/約4L
・日本製
・素材/合成皮革
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8519円
220 入札履歴
終了
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