『2023 新登場HoneyGuaridan 4.5L多頭飼い 自動給餌器 猫 中小型犬用 スマホ遠隔式 wifi接続 自動餌やり器 ペット給【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 40分に出品され03月15日 02時 40分に終了予定です。即決価格は8,518円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
2023 新登場HoneyGuaridan 4.5L多頭飼い 自動給餌器 猫 中小型犬用 スマホ遠隔式 wifi接続 自動餌やり器 ペット給
【商品説明】
・【10秒録音機能】猫や犬用自動給餌器はの録音ボタンを長押しすると、最大10秒の音声を録音できます。録音された音は、給餌時間ごとに再生されます、これはあなたの愛犬愛猫に食べることを思い出させるだけでなく、彼に安心感を与えるでしょう。録画機能をオフにすることもできます、あなたは静かで素晴らしい週末を過ごすことができます。
・【4.5L大容量 定?定量】本体内部に4.5Lの大容量タンクが付いており、1.5Kgのペットフードを収納可能。1日6食まで設定できます、1食で 1-48単位まで設定でき、1単位は約6
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 25.50 cm
奥行 : 34.29 cm
重量 : 2.11 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8518円
494 入札履歴
終了
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