『2023 新登場HoneyGuaridan 4.5L多頭飼い 自動給餌器 猫 中小型犬用 スマホ遠隔式 wifi接続 自動餌やり器 ペット給【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 40分に出品され03月15日 02時 40分に終了予定です。即決価格は8,518円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

2023 新登場HoneyGuaridan 4.5L多頭飼い 自動給餌器 猫 中小型犬用 スマホ遠隔式 wifi接続 自動餌やり器 ペット給



【商品説明】

・【10秒録音機能】猫や犬用自動給餌器はの録音ボタンを長押しすると、最大10秒の音声を録音できます。録音された音は、給餌時間ごとに再生されます、これはあなたの愛犬愛猫に食べることを思い出させるだけでなく、彼に安心感を与えるでしょう。録画機能をオフにすることもできます、あなたは静かで素晴らしい週末を過ごすことができます。

・【4.5L大容量 定?定量】本体内部に4.5Lの大容量タンクが付いており、1.5Kgのペットフードを収納可能。1日6食まで設定できます、1食で 1-48単位まで設定でき、1単位は約6



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 25.50 cm

奥行 : 34.29 cm

重量 : 2.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。