『にじさんじ VTUBER 風 天宮こころ コスプレ衣装 にじさんじ 追加可 ウィッグ別売 11点セット 衣装【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 42分に出品され03月26日 11時 42分に終了予定です。即決価格は8,518円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品番】DAY2Y659408
付属品 .お写真の通りです
※目安7-12日
使用上の注意事項
※製作納期は10日-2ヶ月になります。事前お問い合わせ下さい
※特殊用途で、ご購入後のキャンセル・お届け先変更などはお受けできません。
※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。
※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。
※海外輸入商品により、軽い汚れ ダメージ等がついている場合がございます。
以上、ご同意の上ご購入ください！
にじさんじ VTUBER 風 天宮こころ コスプレ衣装 にじさんじ 追加可 ウィッグ別売 11点セット 衣装
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落札価格8518円
666 入札履歴
終了
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