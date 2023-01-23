『陶里 『信楽焼』 寝狸 11号 SA22-6【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 41分に出品され03月16日 01時 41分に終了予定です。即決価格は8,518円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
陶里 『信楽焼』 寝狸 11号 SA22-6
【商品説明】
・サイズ:幅35.5X奥行19.5X高さ18cm
・生産国:日本
・素材・材質:陶器
【サイズ】
高さ : 21.50 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 2.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8518円
301 入札履歴
終了
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