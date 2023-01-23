『NARS 限定ライトリフレクティング プリズマティックパウダー ナーズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 28分に出品され03月08日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,518円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※メーカー都合によりパッケージ等の外装面で異なる場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ
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【商品概要】
【商品説明】
＜NARS＞光を反射して肌の印象をアップさせるマーブル模様のパウダーが生産数量限定で復刻。 肌本来の色を引き立て、より明るく美しく魅せるカラーコレクティングパウダーを配合し、絶妙な色補正効果をもたらします。 肌トーンのバランスを補正しながら白浮きを防ぎ、明るく均一な肌に。 軽いつけ心地でエフォートレスになじみ、美しい仕上がりが長時間持続します。
【商品詳細】
ブランド：Nars
商品種別：フェイスパウダー
商品名：NARS 限定ライトリフレクティング プリズマティックパウダー ナーズ
色：ナーズ
【当店からの連絡】
希望数量がある場合は、お問い合わせいただき対応いたします。
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791 入札履歴
終了
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