NARS　限定ライトリフレクティング　プリズマティックパウダー　ナーズ【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

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【商品概要】





【商品説明】

＜NARS＞光を反射して肌の印象をアップさせるマーブル模様のパウダーが生産数量限定で復刻。 肌本来の色を引き立て、より明るく美しく魅せるカラーコレクティングパウダーを配合し、絶妙な色補正効果をもたらします。 肌トーンのバランスを補正しながら白浮きを防ぎ、明るく均一な肌に。 軽いつけ心地でエフォートレスになじみ、美しい仕上がりが長時間持続します。



【商品詳細】

ブランド：Nars

商品種別：フェイスパウダー

商品名：NARS 限定ライトリフレクティング プリズマティックパウダー ナーズ

色：ナーズ



【当店からの連絡】

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