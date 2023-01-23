『1Mii Bluetooth トランスミッター 5.0 ブルートゥース オーディオレシーバー bluetooth レシーバー dac 2台同時送信 aptx ll 低遅延/aptx hd aac/sbc/光 デジタ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 23時 58分に出品され03月15日 23時 58分に終了予定です。即決価格は8,518円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
一台三役：1Mii B03Pro ブルートゥース送受信機 は多機能のデバイスで、bluetooth 送信機 テレビ、bluetooth レシーバー、バイパスです。単独のBluetoothトランスミッターまたはオーディオレシーバー bluetoothと比較して、1Mii B03Pro bluetooth受信機 は、より広範なアプリケーションの範囲を持っています。老人はそれを使って家の古いスピーカーとPAをBluetoothスピーカーに変えて、とても便利なのは音楽を楽しむことができます。若い人はイヤホンをつけて、家族に影響しない 本デバイスは2台のBluetoothヘッドフォンを同時に接続することができます 家でのゲーム対決。子供はテレビに近いので、Bluetoothデバイスを通して、気軽に勉強することができます。
2.ESS SABRE9018Q2Cデコードチップを搭載: DAC オーディオ変換器 B03ProはESS SABRE9018Q2Cデコーダチップを搭載していて、最大サンプリング周波数は384kHz/32bitで、CD 44.1kHz サンプリングの8倍に達します。そのスピードはCDをはるかに速いのです。信号対雑音比 SNR は121dBもているため、コンサートにいるようなHiFi低雑音音楽体験を実現してくれます。
3.1Mii B03Pro bluetooth 5.0 トランスミッターは、最新
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落札価格8518円
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