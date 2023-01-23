『モノクロダブルPlaymat、ダークサンド 並行輸入 並行輸入【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 19時 53分に出品され03月11日 19時 53分に終了予定です。即決価格は8,517円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・Dark Sand UGD010463
・極厚play-matthe soft-cushioned 2?mm厚play-matゲーム中のカードとアクセサリーを保護
・最高のゲームのplay-matを安全に保持し、裏面に滑り止めテクスチャグリップ
・高品質表面素材を使用しており、ゲームソフト生地の表面に素晴らしいdice-rolling効果によりを楽しむ
・サイズ: 61?x 61?cm
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落札価格8517円
970 入札履歴
終了
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