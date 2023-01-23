『療法食 プリスクリプション・ダイエット キャットフード w/d ダブリューディー チキン 4kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 05時 05分に出品され04月23日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,517円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 療法食 プリスクリプション・ダイエット キャットフード w/d ダブリューディー チキン 4kg