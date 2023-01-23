『大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 ダクト取付専用 明るさ白熱灯40W相当 電球色 真鍮色 DPN-41416Y【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 02時 40分に出品され03月15日 02時 40分に終了予定です。即決価格は8,517円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 ダクト取付専用 明るさ白熱灯40W相当 電球色 真鍮色 DPN-41416Y



【商品説明】

・サイズ:径φ138 高167 全長600～1200mm

・ダクト取付専用

・素材:鋼板 真鍮色メッキガラス 透明

・適合ランプ:LEDシャンデリア球タイプ 4.2W（E17） 電球色／2700K



【サイズ】

高さ : 22.20 cm

横幅 : 22.80 cm

奥行 : 31.30 cm

重量 : 1.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。