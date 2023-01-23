『大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 ダクト取付専用 明るさ白熱灯40W相当 電球色 真鍮色 DPN-41416Y【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 02時 40分に出品され03月15日 02時 40分に終了予定です。即決価格は8,517円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 ダクト取付専用 明るさ白熱灯40W相当 電球色 真鍮色 DPN-41416Y
【商品説明】
・サイズ:径φ138 高167 全長600～1200mm
・ダクト取付専用
・素材:鋼板 真鍮色メッキガラス 透明
・適合ランプ:LEDシャンデリア球タイプ 4.2W（E17） 電球色／2700K
【サイズ】
高さ : 22.20 cm
横幅 : 22.80 cm
奥行 : 31.30 cm
重量 : 1.07 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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DAIKO LED長形ベースライト 20形 直付形 幅70mm 一般用 3200lmクラス FHF16形高出力型×2灯相当 非調光 昼白色 LZB-92577XW+LZA-93066W
¥ 8511
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落札価格8517円
465 入札履歴
終了
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