『シールド35(ヘザーブラック)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 14時 34分に出品され04月12日 14時 34分に終了予定です。即決価格は8,517円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シールド35(ヘザーブラック)
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップなし
・メイン素材: 表地:ポリエステル
・収納可能サイズ: 31-40L
・留め具の種類: ファスナー
・突然の雨でも安心の防水素材
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 19.20 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 48.40 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8517円
285 入札履歴
終了
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