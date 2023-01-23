『WINTECH AM/FM防塵防滴現場ラジオ GBR-3D IP54等級相当 イエロー FMワイドバンド対応【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 28分に出品され03月21日 11時 28分に終了予定です。即決価格は8,517円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

WINTECH AM/FM防塵防滴現場ラジオ GBR-3D IP54等級相当 イエロー FMワイドバンド対応



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.20 cm

横幅 : 20.70 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 2.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。