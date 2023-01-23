『ドレス子供ワンピースフォーマル結婚式子供キッズドレス結婚式ピアノ発表会パーティードレスプリンセスドレス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 06分に出品され03月14日 15時 06分に終了予定です。即決価格は8,517円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[セット内容]
子供ドレス
「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」
[カラー]
ブラック
[素材]
レース/ガーゼ
[サイズ](cm)
110/120/130/140/150/160
※ご注意：詳しいサイズや注意点については、【商品情報・詳細】を必ずご確認ください。
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1点550円
2点目から1点毎に500円加算
(九州・沖縄・北海道・離島は除く)
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落札価格8517円
273 入札履歴
終了
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