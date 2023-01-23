『ドレス子供ワンピースフォーマル結婚式子供キッズドレス結婚式ピアノ発表会パーティードレスプリンセスドレス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 06分に出品され03月14日 15時 06分に終了予定です。即決価格は8,517円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [セット内容]

子供ドレス

「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」



[カラー]

ブラック



[素材]

レース/ガーゼ



[サイズ](cm)

110/120/130/140/150/160



※ご注意：詳しいサイズや注意点については、【商品情報・詳細】を必ずご確認ください。



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1点550円

2点目から1点毎に500円加算

(九州・沖縄・北海道・離島は除く)



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