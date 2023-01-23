『ThinkPet 寒い天候の犬コート-防水防風リバーシブルの犬冬ジャケット、小型、中型、大型犬のためのリバーシブル厚いパッドいる暖かいコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 01時 19分に出品され04月10日 01時 19分に終了予定です。即決価格は8,517円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ThinkPet 寒い天候の犬コート-防水防風リバーシブルの犬冬ジャケット、小型、中型、大型犬のためのリバーシブル厚いパッドいる暖かいコート
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.59 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ThinkPet 寒い天候の犬コート-防水防風リバーシブルの犬冬ジャケット、小型、中型、大型犬のためのリバーシブル厚いパッドいる暖かいコート
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落札価格8517円
718 入札履歴
終了
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