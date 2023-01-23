『98517 JR E231-1000系電車(東海道線・更新車)増結セット(6両)[TOMIX]【送料無料】《発売済・在庫品》【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 00時 12分に出品され03月03日 00時 12分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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仕様：Nゲージ
ブランド：トミーテック TOMIX(トミックス)
型番：98517
検索ワード：nw221208 乗り物 車 玩具・おもちゃ 鉄道模型 Nゲージ 車両本体 _09564 _09604 _09792 _09793 _09844 CTG003 b0000040 b0000152 e0000435 e0000437 e0000455 e0000830 e0000837 e0000848
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落札価格8516円
784 入札履歴
終了
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